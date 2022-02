La definizione e la soluzione di: Si discute in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAUSA

Significato/Curiosità : Si discute in tribunale

Sandro Pertini (categoria Resistenza in Liguria) questo, dopo essere rientrato sotto falso nome in Italia nel 1929, fu arrestato e condannato dal tribunale speciale per la difesa dello Stato prima alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

