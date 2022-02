La definizione e la soluzione di: Il cric usato dall autista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARTINETTO

Significato/Curiosità : Il cric usato dall autista

Giacomo Matteotti (categoria Nati il 22 maggio) nel comune di Riano, a 25 km da Roma. Qui, servendosi del cric dell'auto, seppellirono il cadavere piegato in due. Poi ritornarono a Roma dove lasciarono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

