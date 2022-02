La definizione e la soluzione di: Il cetaceo bianco e nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORCA

Significato/Curiosità : Il cetaceo bianco e nero

Mar nero lingua turca: in turco il Mar nero si chiama Kara Deniz ("mare nero"), mentre il mar Mediterraneo si chiama Ak Deniz ("mare bianco"). Secondo una tradizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 6 febbraio 2022

Altre definizioni con cetaceo; bianco; nero; Un giovane cetaceo ; cetaceo dell Amazzonia; cetaceo che può spiaggiarsi; Feroce cetaceo ; Il principale immissario del Nilo bianco ; Quello polare è bianco ; Vino bianco sardo; Con una vocale in più diventa bianco ; Genero sa offerta; Poco genero so; È nero per metà; Un formaggio tenero ;