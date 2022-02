La definizione e la soluzione di: A Venezia: __ Foscari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CA

Università Ca' Foscari Venezia L'Università Ca' Foscari Venezia è un'università statale italiana fondata nel 1868. Ha sede presso Ca' Foscari, palazzo gotico affacciato sul Canal Grande ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

