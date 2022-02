La definizione e la soluzione di: Li tiene cari il superstizioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TALISMANI

Significato/Curiosità : Li tiene cari il superstizioso

Cagliostro (categoria Nati il 2 giugno) muro immagini religiose e ritrae se stesso, che si batte il petto in segno di contrizione e tiene nell'altra mano un crocefisso; disegna anche una Maddalena ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

