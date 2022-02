La definizione e la soluzione di: Si spendevano in Austria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCELLINI

Significato/Curiosità : Si spendevano in Austria

Gemeinsame Armee (categoria Esercito austro-ungarico) Regno d'Italia e l'Impero tedesco nello stesso anno spendevano il 5% per le forze armate. L'Austria-Ungheria rimase quindi una grande potenza con le spese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con spendevano; austria; Si spendevano ad Atene; Si spendevano in Grecia; Si spendevano a Madrid; Li spendevano i Romani; La biblioteca di Milano istituita dall imperatrice Maria Teresa d austria ; L imperatrice d austria duchessa di Milano; Si parla anche in austria ; La terza città dell austria dopo Vienna e Graz; Cerca nelle Definizioni