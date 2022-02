La definizione e la soluzione di: Sono pari nel gorgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Sono pari nel gorgo

300 - L'alba di un impero (categoria Film ambientati nel V secolo a.C.) prende la decisione di recarsi a Sparta per chiedere aiuto alla regina gorgo, moglie del re Leonida, in modo da sconfiggere una volta per tutte l'esercito ...