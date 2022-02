La definizione e la soluzione di: Lo è il Sasso d ltalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Lo e il Sasso d ltalia

Monte San Giorgio (Unesco) (sezione Il Monte San Giorgio nel contesto Sudalpino) Giorgio, Kanton Tessin. Schweiz, in Palaeontol. Abh., vol. 108, 1985. Dal Sasso, C., Pinna, G., Besanosaurus leptorhynchus n. gen. n. sp., a new shastasaurid ...