La definizione e la soluzione di: Il quartiere ebraico di Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GHETTO

Significato/Curiosità : Il quartiere ebraico di Venezia

Ghetto di Venezia 12.326389 Il Ghetto era il quartiere di Venezia dove gli ebrei erano obbligati a risiedere durante il periodo della Repubblica di Venezia, a partire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

