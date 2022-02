La definizione e la soluzione di: Prode condottiero della Lega Lombarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ALBERTO DA GIUSSANO

Significato/Curiosità : Prode condottiero della Lega Lombarda

Ottobuono de' Terzi (categoria Condottieri italiani) ovvero Ottobono (Parma, 1360 circa – Rubiera, 27 maggio 1409), è stato un condottiero italiano. Fu marchese di San Donnino, conte di Castelnuovo Fogliani, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con prode; condottiero; della; lega; lombarda; Lo sono gli atti del prode ; Una prode zza di Donnarumma; prode zza imprevedibile fra; prode zza di tennista; condottiero sconfitto nella battaglia di Fiesole; Appellativo arabo per condottiero ; Un Bartolomeo condottiero ; Un condottiero rinascimentale: Giovanni delle __; Ai lati della rada; Gli antipasti della cucina spagnola; I fedeli della Chiesa greca; Il nome del popolare Paoli della musica leggera; lega tissimo ai soldi; Seguire... vie lega li; Frutti che allega no; Elega nti gatti dalla testa triangolare; La provincia lombarda con Morbegno; La provincia lombarda che si spinge più a est; Cittadina lombarda nota per gli amaretti; La città lombarda col Torrazzo; Cerca nelle Definizioni