Il nemico n. 1 di Gambadilegno

Soluzione 8 lettere : TOPOLINO

Pietro Gambadilegno Pietro Gambadilegno (Pete, chiamato anche Peg Leg Pete, Big Bad Pete o Black Pete) è un personaggio immaginario dei fumetti e dei cartoni animati creato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con nemico; gambadilegno; Li tende il nemico ; Un ardita incursione in campo nemico ; Sono pagate dal nemico ; Come un nemico che non ha umanità; Lo Squick complice di gambadilegno ; Lo scienziato malvagio cugino di gambadilegno ; Il nome di gambadilegno ; Cerca nelle Definizioni