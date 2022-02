La definizione e la soluzione di: Il modo di vedere le cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MENTALITÀ

Significato/Curiosità : Il modo di vedere le cose

Il colore nascosto delle cose conosciuto finora. Le loro vite, totalmente diverse, e il modo differente di vedere il mondo li travolgeranno e li cambieranno per sempre. Il film è stato presentato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

