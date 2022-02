La definizione e la soluzione di: Lavora con l accetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SPACCALEGNA

Significato/Curiosità : Lavora con l accetta

Eduardo Scarpetta (categoria Voci con codice VIAF) in affitto con alcuni comici del San Carlino un baraccone sul Molo, il Metastasio, dove rappresentò alcuni suoi lavori. Nel 1878 accettò di far ritorno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con lavora; accetta; Si lavora a Volterra; lavora tra americani e cappuccini; lavora no per far ridere gli altri; Lo è l impiegato che lavora in municipio; accetta re passivamente; accetta va un collo alla volta; È duro da sfaccetta re; Una forma senza sfaccetta ture delle pietre preziose; Cerca nelle Definizioni