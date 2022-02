La definizione e la soluzione di: Si fanno con gli scandagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SONDAGGI

Significato/Curiosità : Si fanno con gli scandagli

scandaglio dalla tecnologia elettronica dell'ecoscandaglio. scandaglio acustico: denominazione generica degli scandagli ad Eco. Appartengono anche a questa categoria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

Altre definizioni con fanno; scandagli; I veicoli che fanno la spola; I rumori che si fanno cadendo; Con l acca fanno la giacca; Con le carte fanno mirabilia; scandagli ; scandagli o per effettuare ricerche subacquee; Serve per scandagli are; Cerca nelle Definizioni