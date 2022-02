La definizione e la soluzione di: Ampie insenature lungo la costa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BAIE

Significato/Curiosità : Ampie insenature lungo la costa

Lago Michigan settentrionale e caratterizzate da Ampie spiagge lungo la riva orientale. A nord e in corrispondenza della profonda insenatura di Green Bay, il bacino è costellato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 febbraio 2022

