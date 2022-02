La definizione e la soluzione di: Violento moto ondoso lungo la costa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MAREGGIATA

Significato/Curiosità : Violento moto ondoso lungo la costa

Maremoto e moto, sul modello di terremoto) è un moto ondoso anomalo del mare, originato il più delle volte da un terremoto sottomarino o prossimo alla costa e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

