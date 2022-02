La definizione e la soluzione di: Il veicolo... utilizzato dai marziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosità : Il veicolo... utilizzato dai marziani

Odometria largamente utilizzate sui robot mobili su ruote (AGV, ovvero Automated Guided Vehicle), sui veicoli stradali e ferroviari e sui rover delle missioni marziane. Giuseppina ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

