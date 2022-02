La definizione e la soluzione di: Si usa per cucire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosità : Si usa per cucire

Macchina per cucire macchina per cucire o macchina da cucire, o, soprattutto in ambito industriale, cucitrice, è un'apparecchiatura meccanica o elettromeccanica impiegata per unire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

