Soluzione 8 lettere : VASISTAS

Significato/Curiosità : Tipo di battente a vetri

Infisso (architettura) (sezione A battente) fissate le parti apribili, dette ante o partite, di finestre, porte ecc., oppure i vetri o i pannelli di un serramento non apribile. Non va confuso con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

