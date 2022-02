La definizione e la soluzione di: Si scioglie... in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GHIACCIO

Significato/Curiosità : Si scioglie... in acqua

Legame chimico polari - o tra dipoli e ioni - è il caso, ad esempio, di un sale che si scioglie in acqua. Nel caso dei gas nobili o di composti formati da molecole apolari ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con scioglie; acqua; Grovigli da scioglie re; Si scioglie nel mercurio e nell acqua regia; scioglie rsi dai legami; scioglie re un nodo; Evita che l acqua coli dal tetto lungo il muro; Lo è l alcool che non contiene tracce di acqua ; Si riempie d acqua calda; Turbinosi corsi d acqua ;