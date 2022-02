La definizione e la soluzione di: Ripiegare all estremità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RIMBOCCARE

Significato/Curiosità : Ripiegare all estremita

Prima guerra mondiale sia i belgi da Namur cedettero alla pressione tedesca e iniziarono a Ripiegare. Il 2 settembre il governo francese abbandonò Parigi e si rifugiò a Bordeaux ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

