Soluzione 5 lettere : VERSI

Significato/Curiosità : Richiedono il rispetto della metrica

Sinalefe (reindirizzamento da Elisione metrica) può notare nel verso Il suo schema metrico, in cui si evidenzia la sinalefe, è il seguente Tale fenomeno è costante nella metrica italiana e ogni deviazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con richiedono; rispetto; della; metrica; richiedono la siringa; Si richiedono in banca; Se sono di primavera non richiedono detersivo; richiedono più voci; Affezionate e rispetto se; Il massimo rispetto ; Il rispetto dell esteriorità; rispetto si del silenzio; Il Gibson regista della pellicola La passione di Cristo; Il Sortenti della musica; Un soldato della Julia; Rampicante della giungla; Lo è, in metrica , La nebbia agl irti colli; Funzione trigonometrica con infiniti valori; Figura geometrica da avere sempre in auto; Versi della metrica ;