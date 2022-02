La definizione e la soluzione di: La residenza del papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VATICANO

Significato/Curiosità : La residenza del papa

residenza papale Per residenza papale si intende la residenza ufficiale del papa. Palazzo del Laterano, Roma, da Silvestro I a Benedetto XI, residenza papale dal 313 al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con residenza; papa; Un ex magazzino ora residenza ; Un ex magazzino trasformato in residenza ; La residenza di Artù; Il magazzino... residenza ; Fu il primo polacco a diventare papa ; Al dito di ogni papa ; Proclamò l infallibilità papa le; Berretto papa le rosso; Cerca nelle Definizioni