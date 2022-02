La definizione e la soluzione di: Il quarto caso latino in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACC

Significato/Curiosità : Il quarto caso latino in breve

Prima declinazione latina filia, -ae, f. Alcuni nomi presentano ancora il caso locativo che presentava uscita in -ai, poi contratta in -ae (desinenza identica a parecchie altre terminazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

