La definizione e la soluzione di: Pungente come il fumo di legna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ACRE

Significato/Curiosità : Pungente come il fumo di legna

Altre definizioni con pungente; come; fumo; legna; pungente , mordace; pungente , scurrile; pungente , ispido; pungente derisione; Sagomato come può esserlo una torre; Chi ne gode i favori è dato come vincitore; Cantanti come José Carreras; come le faccende pressanti; In chiesa è facile sentire il suo profumo ; Gli avana finiscono in fumo ; Hanno il cervello in fumo ; Acqua di profumo di Armarli; Un metro cubo di legna ; Nella legna e nella cenere; Capitale sudamericana... in falegna meria; Sono a legna nelle pizzerie; Cerca nelle Definizioni