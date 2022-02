La definizione e la soluzione di: Un prodotto come la melanzana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORTAGGIO

Significato/Curiosità : Un prodotto come la melanzana

Parmigiana di melanzane La parmigiana di melanzane, anche melanzane alla parmigiana o semplicemente parmigiana, è un piatto a base di melanzane fritte e gratinate in forno con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Un Amaro prodotto in Sicilia; Un prodotto cosmetico; prodotto del fornaio; prodotto modello; come dire con altri; Lo è l uomo come animale; Associazioni come le ONLUS; Aspre e pungenti, come certe critiche; Colorato più o meno come una melanzana ;