La definizione e la soluzione di: Prendere con l inganno o l astuzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARPIRE

Significato/Curiosità : Prendere con l inganno o l astuzia

Il gatto con gli stivali mangiarlo ma il gatto si rivela dotato di parola. Con un sacco e un paio di stivali, e pieno di astuzia, l'animale è ora determinato a fare la fortuna del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con prendere; inganno; astuzia; Permette di comprendere la natura di una sostanza; prendere il mare; prendere alle spalle; La nave da cui è facile prendere il volo; L inganno del truffatore; Sedotti con l inganno ; Sottrarre con l inganno ; Come dire attratto, anche con l inganno ; Agiscono con molta astuzia ; Militare spartano noto per la sua astuzia ; astuzia , scaltrezza; astuzia da spadaccino; Cerca nelle Definizioni