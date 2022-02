La definizione e la soluzione di: Nato a Napoli il 13 maggio 1972, il personaggio è un noto attore e regista italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SERGIO ASSISI

Significato/Curiosità : Nato a Napoli il 13 maggio 1972, il personaggio e un noto attore e regista italiano

Totò (categoria Nati a Napoli) (comunemente noto come Antonio de Curtis; Napoli, 15 febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967), è stato un attore, commediografo, poeta, paroliere, sceneggiatore e filantropo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

