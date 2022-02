La definizione e la soluzione di: Mutano cero in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NT

Significato/Curiosità : Mutano cero in centro

Museo della Normandia (sezione Lavori in legno) modellino di quella di Frénouville: in entrambi i siti, al passaggio dal IV al V secolo si mantengono gli abitati, ma Mutano profondamente i riti e la cultura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con mutano; cero; centro; Le mutano gli uccelli; mutano manie in maniera; mutano file in finale; mutano vocali in vocaboli; Milleseicento scritto da Cicero ne o Giulio Cesare; Il suocero ... di Penelope; Donne che parlavano la lingua di Cicero ne; Ne furono rappresentanti anche Cicero ne e Ottaviano; Sorge nel pieno centro di Milano; Il centro della Russia; Un centro del Trentino in Val di Fassa; centro di raccolta; Cerca nelle Definizioni