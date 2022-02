La definizione e la soluzione di: Un liquore da fine pasto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMARO

Significato/Curiosità : Un liquore da fine pasto

Ammazzacaffè salvo liquore bevuto dopo il caffè a fine pasto, per "ammazzarne" il sapore che rimane in bocca. L'ammazzacaffè è l'assimilazione popolare di un uso nato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

