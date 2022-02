La definizione e la soluzione di: Lascia una scia in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METEORA

Significato/Curiosità : Lascia una scia in cielo

Teoria del complotto sulle scie chimiche (reindirizzamento da scia Chimica) interno così tanto materiale chimico da generare una scia lunga centinaia di chilometri. La visione del cielo da parte di un osservatore a terra risente del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con lascia; scia; cielo; lascia l amaro in bocca; Così è ogni lascia ta; lascia re che l ira venga fuori; Le lascia no belle pulite i cani affamati; Lascia l amaro in bocca; Così è ogni lascia ta; Lascia re che l ira venga fuori; Le lascia no belle pulite i cani affamati; Il Gino de II cielo in una stanza; Lo si ammira nel cielo ; Una fogna a cielo aperto; __ Gaetano: cantava Ma il cielo è sempre più blu; Cerca nelle Definizioni