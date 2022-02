La definizione e la soluzione di: Ispirato a giustizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EQUO

Significato/Curiosità : Ispirato a giustizia

giustizia riparativa La giustizia riparativa o giustizia rigenerativa (in inglese restorative justice) è un approccio consistente nel considerare il reato principalmente in ...

