La definizione e la soluzione di: Indumento... che richiede poca stoffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SLIP

Significato/Curiosità : Indumento... che richiede poca stoffa

Storia del reggiseno Basavapurana (1237 AD), in cui si dice che anche le bambine indossavano i kanchuka. L'uso di indossare un particolare indumento concepito per trattenere le mammelle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

