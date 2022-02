La definizione e la soluzione di: Forma un Land assieme al Wurttemberg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BADEN

Significato/Curiosità : Forma un Land assieme al Wurttemberg

Esslingen am Neckar (categoria Stub - centri abitati del Baden-Württemberg) città tedesca di 94 145 abitanti, situata nel Land del Baden-Württemberg. Esslingen am Neckar si trova lungo un meandro del fiume Neckar a sud-ovest di Stoccarda ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

