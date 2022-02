La definizione e la soluzione di: Cedimento in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRANA

Significato/Curiosità : Cedimento in montagna

Arbedo-Castione interessando una zona fra la val Taglio e la val Pium, di circa 2 km². Il Cedimento della montagna era già stato osservato prima del 1928. Non ci furono vittime; ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con cedimento; montagna; Procedimento col quale si ricopre un oggetto con una patina preziosa; Procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale; Antico procedimento per il calcolo dei numeri primi; cedimento cardiaco; Un fiore di montagna ; Si risente spesso in montagna ; Insidia della montagna ; Un lato della montagna ; Cerca nelle Definizioni