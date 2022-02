La definizione e la soluzione di: Cantanti come José Carreras. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TENORI

Significato/Curiosità : Cantanti come Jose Carreras

José Carreras Josep Maria Carreras i Coll, noto semplicemente come José Carreras (Barcellona, 5 dicembre 1946), è un tenore spagnolo, molto apprezzato per i ruoli ricoperti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

