La definizione e la soluzione di: Cacciano i topi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Cacciano i topi

Il gatto con gli stivali (sezione I personaggi) domestiche che Cacciano i topi e spiano il loro padrone”. In Fairy Tales and the Art of Subversion, Jack Zipes nota che “Perrault cercava di descrivere i tipi ideali ...