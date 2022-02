La definizione e la soluzione di: Lo batte il poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FULL

Significato/Curiosità : Lo batte il poker

Punti del poker la scala reale massima batte la media, la scala reale media batte la minima e la scala reale minima batte la massima. Il poker (in inglese four of a kind) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con batte; poker; Il batte simo... in scena; Formano speciali batte rie; Combatte nti di eccezione; Combatte va appiedata; Il cinguettio... del poker ista; Vi si siede il poker ista; Puntate che alzano il gioco a poker ; L aumento del poker ista; Cerca nelle Definizioni