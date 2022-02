La definizione e la soluzione di: Il barman vi prepara i cocktail... da non scuotere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIXER

Significato/Curiosità : Il barman vi prepara i cocktail... da non scuotere

Altre definizioni con barman; prepara; cocktail; scuotere; Un recipiente del barman ; Il barman lo serve al suo cliente; Un preparato del barman ; La miscela del barman ; Si prepara no con erbe; La prepara chi parte; prepara re il pane per la colazione; prepara discorsi che altri pronunceranno; Decorazione da cocktail ; Dà il tipico colore al cocktail Negroni; In mezzo al cocktail ; Mai __ cocktail ; Riscuotere quattrini; scuotere , agitare fortemente; scuotere i tappeti o le tovaglie; Addetto che va a riscuotere le tasse; Cerca nelle Definizioni