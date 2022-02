La definizione e la soluzione di: Aveva corso in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIRA

Significato/Curiosità : Aveva corso in Italia

corso Italia Catania corso Italia, a Firenze corso Italia, a Genova corso Italia, a Gorizia corso Italia, a Milano corso Italia, a Palermo corso Italia, a Pisa corso d'Italia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con aveva; corso; italia; aveva i Cral sigla; Lama: aveva autorità sul Tibet; aveva no il cimiero; La moda che aveva il suo regno in Carnaby Street; corso che si segue dopo aver conseguito la laurea; Rimette in corso l abbonamento scaduto; L anno scorso si è fusa con Intesa Sanpaolo; Frasi altrui riportate in un discorso ; Nato a Napoli il 13 maggio 1972, il personaggio è un noto attore e regista italia no; Un attrice italia na premiata con l Oscar alla carriera; Un fautore dell Unità d italia ; Nota marca italia na di jeans; Cerca nelle Definizioni