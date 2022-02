La definizione e la soluzione di: Un attrice italiana premiata con l Oscar alla carriera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOREN

Significato/Curiosità : Un attrice italiana premiata con l Oscar alla carriera

Sophia Loren (categoria Premi Oscar alla carriera) Primati come l'attrice italiana più premiata al mondo. Premio Oscar 1962 - Migliore attrice per La ciociara 1965 - Candidatura alla migliore attrice per Matrimonio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

