La definizione e la soluzione di: Un arma che... smonta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosità : Un arma che... smonta

Heckler & Koch G36 di strumenti specifici, come per molti altri progetti della H&K. L'arma si smonta in quattro parti per la pulizia: castello, meccanismo di ritorno, porta-otturatore ...