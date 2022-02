La definizione e la soluzione di: Si ancorano al fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOE

Significato/Curiosità : Si ancorano al fondo

Glicosilfosfatidilinositolo idrofobico ancorano la proteina alla membrana plasmatica. Le proteine legate tramite ancora GPI contengono una sequenza segnale che le dirige al reticolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

