La definizione e la soluzione di: S alzano dopo la partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosità : S alzano dopo la partenza

100 metri piani (sezione partenza) blocchi di partenza. Lo starter dà prima il segnale vocale di imminenza dalla partenza ed in seguito spara un colpo in aria. In caso di falsa partenza, che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 febbraio 2022

Altre definizioni con alzano; dopo; partenza; Non alzano mai la testa; Puntate che alzano il gioco a poker; Come le donne che s alzano presto; S alzano per dividere; Corso che si segue dopo aver conseguito la laurea; Nel Texas dopo la prima; dopo ott sul datario; Si corre dopo il Giro d Italia; La piazzola di partenza nel gioco del golf; Si dà alla partenza ; Punti di partenza ; Il biglietto aereo senza la data di partenza ; Cerca nelle Definizioni