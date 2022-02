La definizione e la soluzione di: Dà il voto in cabina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELETTORE

Significato/Curiosità : Da il voto in cabina

Politica della Svizzera (reindirizzamento da Votazioni in Svizzera) voto del popolo e dei cantoni, o del solo popolo (art. 140 Cost.). L'Assemblea federale è composta da due camere: il Consiglio nazionale composto da 200 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

