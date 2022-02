La definizione e la soluzione di: Il vino di cui è dato l anno di produzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MILLESIMATO

Significato/Curiosità : Il vino di cui e dato l anno di produzione

vino Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, l'uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

