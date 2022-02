La definizione e la soluzione di: Il verbo... doveroso per chi riceve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RINGRAZIARE

Significato/Curiosità : Il verbo... doveroso per chi riceve

E' doveroso per chi ha commesso una scortesia; E' doveroso per chi ha offeso; E' doveroso per chi ritarda; __ center: riceve chiamate; Complesso che riceve onde hertziane; Fa piacere riceve rlo; riceve la lettera;