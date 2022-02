La definizione e la soluzione di: I venti che soffiano dall Africa all America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALISEI

Significato/Curiosità : I venti che soffiano dall Africa all America

Oceano Atlantico correnti oceaniche e dai venti che soffiano sopra le acque. A causa della grande capacità dei mari di trattenere il calore, i climi marittimi sono temperati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con venti; soffiano; dall; africa; america; venti tropicali; Conventi speciali; Presaga di eventi funesti; Ben venti lato; soffiano dall Africa all America; Lo soffiano a Murano; soffiano sul fuoco; I venti che soffiano sulla Grecia d'estate; Le spie che agiscono dall interno; Sopraffatto dall a meraviglia; Derivò dall URSS; Il lago formato dall Oglio; Gli africa ni di Lagos; Stato e lago africa ni; Una metropoli del Sudafrica ; africa ni sul Nilo; _ d america = Pellirosse; Un Capo del Sudamerica ; Un ballo latino-america no; Bob, asso america no del salto in lungo; Cerca nelle Definizioni