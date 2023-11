La definizione e la soluzione di: Una pietra del gioielliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ONICE

Significato/Curiosita : Una pietra del gioielliere

Professioni del commercio e artigiani è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il gioielliere è quel lavoratore... Con il nome di onice si indicano due tipi di rocce completamente differenti: l'onice silicea normalmente di colore nero striata di bianco con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una pietra del gioielliere : pietra; gioielliere; Statuette di pietra verde; pietra per arrotare; Miniere di pietra ; pietra tutta buchi; La pietra per levigare; pietra per vasi e coppe; Un noto gioielliere parigino; Grande gioielliere parigino; Pesi del gioielliere ; Noto gioielliere di Parigi; Il gioielliere dei Must; Noto gioielliere parigino;

Cerca altre Definizioni