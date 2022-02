La definizione e la soluzione di: Una nave per il trasporto di gas combustibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METANIERA

Significato/Curiosità : Una nave per il trasporto di gas combustibile

Combustibili fossili una apposita nave per perforazione offshore, il primo test di produzione di gas da depositi di idrati di metano presenti entro i sedimenti marini. Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 febbraio 2022

Altre definizioni con nave; trasporto; combustibile; Una nave ... per condannati; Parte anteriore della nave ; Il creatore del signor Bonave ntura; Panne della nave ; Aereo da trasporto merci; Grosso veicolo da trasporto ; Un tipo di trasporto monofune; Sistema di trasporto su rotaie; Un combustibile derivante dal petrolio; combustibile per caldaie; Il combustibile della spazzatura; È impiegato come combustibile e refrigerante; Cerca nelle Definizioni